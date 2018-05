Passeggiata naturalistica Via Sacra e Monte Cavo

Lo staff del progetto CHARMED in collaborazione con il Comune di Nemi presenta: "Passeggiata naturalistica lungo la Via Sacra con arrivo a Monte Cavo". Immersa nei boschi del Parco dei Castelli romani, la Via Sacra conduceva un tempo al Tempio di Iuppiter Latiaris (Giove Laziale) sulla cima del Mons Albanus dei Latini ed ancora oggi rimane interamente costituita dal basolato d'epoca romana che percorrememo insieme alle nostre guide per arrivare sulla cima del monte. Il nome attuale Monte Cavo probabilmente derivava da Cabum, un insediamento urbano che esisteva non molto lontano dai Campi d’Annibale. In una delle terrazze della via Sacra, detta l’”occhialone”, potrete godere della fantastica vista dei due laghi laziali: un colpo d'occhio spettacolare che vi consigliamo di non perdere! Appuntamento sabato 9 giugno ore 9.30 al PIT di Piazza Roma a Nemi (chiosco verde). Difficoltà medio-alta. Durata circa 3,30. IMPORTANTE: munirsi di scarponi o scarponcini da trekking e bottiglia d'acqua. Per info e prenotazioni contattare il PIT al numero 069368819 (lun-ven 10-16) oppure Pina al numero 3288661732. In alternativa mandare un'email a info@charmed-nemi.eu con nome+numero partecipanti+numero di telefono. Possibilità di transfer navetta per il ritorno. Vi aspettiamo!!!

