Passeggiata letteraria al Quadraro

Proseguono le passeggiate letterarie con gli autori della casa editrice Ponte Sisto. Il prossimo appuntamento è per domenica 20 ottobre, alle ore 11.00, con il poeta e scrittore Fernando Acitelli e il suo ultimo libro, fresco di stampa “Mamma Roma a colori”.

Il romanzo innalza un tipo di vagabondo lirico, un attraversatore di Roma che non ha eguali, esentato com'è da relazioni quotidiane, obblighi e scadenze; è colui che è fuori dal mondo per legittima difesa perché emotivamente troppo conficcato in esso. L’autore ci porterà attraverso le strade del Quadraro, un quartiere tutto da scoprire, prima che divenga preda delle “truppe di intellettuali”, delle mode e delle tendenze.

La visita, completamente gratuita, durerà circa un'ora e si snoderà tra via dei Ciceri, via del Pisone, via dei Lentuli e via dei Quintili , nel cuore del Quadraro più autentico e meno conosciuto, tra quegli edifici originali a due piani, tipici della borgata costruita negli anni '30, che continuano ad essere un piccolo nucleo arroccato che resiste tra gli osceni palazzoni del dopoguerra.

Al termine seguirà un aperitivo e la possibilità di acquistare le copie autenticate dall’autore.

È necessaria la prenotazione chiamando, o mandando un messaggio, al numero 392 3849324.