Passeggiata Letteraria a Villa Borghese in italiano

Passeggiata Letteraria in italiano "La Roma de Gabriel García Márquez" La visita prende come riferimento il racconto "La Santa", che fa parte dei "Doce cuentos peregrinos", e la storia racconta le vicende dello scrittore colombiano Margarito Duarte, che cerca di incontrare Papa Pio XII per chiedergli di santificare la figlia defunta; il tutto si sviluppa tra Trastevere, Parioli e Villa Borghese con soste in alcuni luoghi significativi di questi storici quartieri e parchi. Si tratta di una passeggiata letteraria, attraverso la quale il visitatore avrà la possibilità di scoprire o riscoprire angoli nascosti e in genere ambienti d'interesse letterario delle città ripercorrendo le vicende biografiche degli scrittori ispanici e latinoamericani che vi hanno dimorato, con l'accompagnamento di letture di testi che detti autori hanno dedicato ai luoghi in questione. I partecipanti avranno modo di arricchire così la propria conoscenza letteraria e culturale, rintracciando un patrimonio fatto di esperienza umana e poesia attraverso le vie di una città che lascia scoprire ancora luoghi poco frequentati, dove nasconde spesso una carica vitale inattesa. Guida: Valeria Campana. Dove e quando: sabato 13 maggio, ore 10:30, Via di Monte Brianzo, 60, Roma Ingresso: 8 euro per i soci di Tinta Hispana ***Se ancora non sei socio puoi iscriverti all'associazione con un costo di 5 euro per la tessera annuale e potrai partecipare a tutte le attività organizzate da Tinta Hispana. Per prenotare il tuo posto inviaci una mail a info@tintahispana.it con oggetto "Passeggiata Letteraria".