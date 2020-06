Passeggiata con le grandi donne che hanno attraversato Testaccio: Montessori, Morante, Ferri

Una passeggiata nel rione Testaccio sulla figura di tre donne: Maria Montessori, Elsa Morante e Gabriella Ferri che in diversi periodi e in diversi ambiti, in quelle strade hanno vissuto, lavorato messo a frutto parte della propria produzione artistico letteraria e scientifica. Il percorso si articolerà lungo via G. B. Bodoni, via Amerigo Vespucci e via Marmorata, dove Maria Montessori inaugurò il modello educativo delle "Case dei Bambini".

Si visiteranno poi i luoghi del romanzo di Elsa Morante "La storia" parzialmente ambientato a Testaccio, rione dove l'autrice trascorse parte della sua vita. Infine si giungerà in piazza Santa Maria Liberatrice dove è apposta la targa dedicata a Gabriella Ferri e si leggeranno alcuni testi delle sue canzoni emblematiche della società e della cultura popolare romana. Accompagna Irene Ranaldi autrice di "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, 2012



QUANDO: 21 giugno 2020 ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,5 km circa



INFO&PRENOTAZIONI ENTRO 48 ORE DALL'EVENTO

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com



CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2020 (estesa eccezionalmente fino a giugno 2021)

gratis minori di anni 18



REGOLE DA TENERE PER PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA ALL'APERTO



- distanziamento fisico tra tutti i partecipanti di 1 metro

- indosseremo tutti le mascherine

- fortemente raccomandato il pre pagamento elettronico e scoraggiato quello in banconote possibile veicolo di contagio, come del resto già facciamo da tre anni

- chi conduce la passeggiata è dotata di microfono



La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

(Locandina di Ludovica Valori)