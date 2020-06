Passeggiata all'ex Mattatoio sulla "invenzione" dell'Estate Romana di R.Nicolini

E' il 25 agosto 1977. A Roma, nella Basilica di Massenzio al Foro Romano s’inaugura, con la proiezione del film “Senso” di Luchino Visconti, la prima edizione dell’Estate romana. Sono gli anni delle giunte rosse e di Renato Nicolini assessore alla cultura.

Sono gli anni di piombo ma un nuovo vento di cultura dell'effimero, come venne definita, iniziò a portare nuove speranze. Molti luoghi, tra cui l'ex Mattatoio (chiuso nel 1975) vennero inseriti per la prima volta nei circuiti culturali e questo significò l'inizio della rinascita. La passeggiata a Testaccio ripercorrerà le tappe dell'evoluzione del quartiere leggendo passi della ricerca della presidente di Ottavo Colle "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, Milano 2012 e leggerà articoli di giornale e risorse video della stagione dell'estate romana inaugurata da Nicolini.



