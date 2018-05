Lo staff CHARMED in collaborazione con il Comune di Nemi presenta: "Passeggiata naturalistica con arrivo all'Eremo S. Michele". Il percorso si presenta breve ma non facile. Dopo una camminata in discesa lungo il sentiero di Diana seguirà una avventurosa salita lungo le pendici del lago per arrivare all’Eremo San Michele. Lo speco di San Michele Arcangelo è una delle tante bellezze che Nemi nasconde. Si tratta di una caverna naturale scavata in un enorme sperone di roccia lavica che in epoche remote fu adattata a luogo di culto cristiano. In esso si conserva un ciborio del XI secolo realizzato con materiali di spoglio di epoca romana e affreschi del 1480. San Michele Arcangelo era particolarmente venerato nelle aree boschive in cui la natura è ancora padrona dei tempi e dei ritmi. Nella cultura cristiana egli è infatti l’arcangelo che conduce le anime nell'aldilà e che combatte il demonio.

Difficoltà medio-alta. Durata: 2,30 ore. Attrezzatura: scarponi o scarpe da trekking, bottiglia d’acqua.

Per info e prenotazioni rivolgersi al PIT al numero +39 069368819 (Lun - ven 10-16) oppure al numero +39 328 866 1732 (Pina) per email all’indirizzo info@charmed-nemi.eu. Escursione gratuita. Possibilità transfer navetta per il ritorno al centro storico.

Gallery