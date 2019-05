Passeggiata erboristica nel Parco di Aguzzano

SABATO 25 MAGGIO h.15

Partenza dal Casale Alba 2

Passeggiata nel Parco regionale urbano di Aguzzano



Un pomeriggio alla scoperta delle piante spontanee del parco di Aguzzano e delle loro proprietà erboristiche! La passeggiata vuole essere un’ occasione per aumentare la consapevolezza della complessità e bellezza del mondo vegetale e della ricchezza del verde urbano.

Termineremo la passeggiata con una parte pratica e una merenda presso il laboratorio di Erboristeria del Casale Alba2.



Il laboratorio del Casale è una realtà attiva ormai da anni, un luogo d’ incontro e scambio di saperi, punto di riferimento per gli abitanti del quartiere ma sempre aperto a persone di passaggio…

La passeggiata sarà guidata da Giulia Marazzi e Clavdia Baldani, laureate in Scienze e Tecniche Erboristiche ed entrambe formatesi anche all’interno del Laboratorio.



La partecipazione alla passeggiata è GRATUITA!

Partenza alle H15.00 dal Casale.



COME ARRIVARE AL CASALE ALBA 2?

Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano.

Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza.

Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311.

La metro più vicina è Rebibbia, linea B.