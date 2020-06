Passeggiata di inizio estate tra i cortili di Garbatella

Nel corso del centenario della fondazione di Garbatella (il 18 febbraio 1920) è in programma una passeggiata alla riscoperta delle sue origini (ex quartiere “Concordia”) nata per essere un borgo marinaro seguendo il sogno “della Terza Roma verso il mare” andando a demolire gli stereotipi che raccontano di un quartiere di origine fascista.

Si entrerà nei lotti costruiti seguendo gli stili architettonici del “Garden city movement” e del barocchetto romano. Si leggeranno versi dei poeti contemporanei il cui nome resterà indissolubilmente legato a Garbatella come Victor Cavallo o come il cantante Alvaro Amici. (artwork di Ludovica Valori).



QUANDO: 21 giugno ore 18.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 1,8 km circa



INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com



CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2020 (estesa fino a giugno 2021)

gratis minori di anni 18



REGOLE DA TENERE PER PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA ALL'APERTO



- distanziamento fisico tra tutti i partecipanti di 1 metro

- indosseremo tutti le mascherine

- fortemente raccomandato il pre pagamento elettronico e scoragaggiato quello in banconote possibile veicolo di contagio, come del resto già facciamo da tre anni

- chi conduce la passeggiata è dotata di microfono

- se presentate sintomi influenzali o una temperatura superiore ai 37,5 gradi siete invitati a non partecipare



La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

Per conoscere le prossime attività leggere qui:



https://www.facebook.com/pg/ottavocolleroma/events/?ref=page_internal