Passeggiata a Corviale utopia fallita della città in un palazzo

Proseguiamo con le nostre passeggiate legate ai romanzi di fantascienza, legandoli all'urbanistica e alla sociologia.

"ll condominio", pubblicato anche come Condominium (High Rise nell'originale inglese) è un romanzo di fantascienza di J. G. Ballard pubblicato nel 1975. La storia è interamente ambientata in un grattacielo-condominio di nuova generazione costruito in una zona residenziale di Londra.

I suoi abitanti, a causa di una serie di piccoli blackout e dissidi fra vicini, in breve tempo regrediscono sia nei comportamenti che nello stile di vita alla condizione di uomini primitivi. Le vicende del romanzo si sviluppano nell'arco di tre mesi all'interno di un grattacielo londinese di lusso, «il primo a essere terminato e abitato di cinque unità identiche, facenti parte di un unico progetto immobiliare. Di fatto, quella struttura abitativa era una piccola città verticale, con i suoi duemila abitanti inscatolati nel cielo».

Lo leggeremo passeggiando a Corviale, un "segno urbano" riconoscibile nel panorama romano. Molti ne hanno sentito parlare come "mostro urbanistico" ma non tanti sono andati a vedere coi propri occhi. Corviale rappresenta la realizzazione dell’utopia di Le Corbusier, “l’unità di abitazione o il suo fallimento? E' un “manufatto” per dirla in termini architettonici, oppure è un quartiere? Prenotatevi alla passeggiata e ne parleremo. Contributo associativo euro 10 + 5 euro per i nuovi soci.

La prenotazione è OBBLIGATORIA scrivendo a prenotazioniottavocolle@gmail.com

Agevolazioni per i possessori di Bibliocard