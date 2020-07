Passeggiata archeologica nel cuore del Campo Marzio

Lo scorso 10 luglio è stata inaugurata la nuova illuminazione artistica del Pantheon, con l’ installazione di innovativi proiettori a led che permettono di valorizzare uno dei monumenti più iconici della capitale. Se volete godervi questo magnifico spettacolo, nella tranquillità assoluta che in questo periodo la città offre, la nostra visita guidata in Campo Marzio è l’occasione ideale!



Il Campo Marzio, terra dedicata sin dall’età regia al dio Marte, venne occupato in epoca antica da numerosi monumenti solenni come templi, da edifici di carattere civile e di svago: dal celebre tempio dedicato a tutti gli dei, il Pantheon, alla basilica di Nettuno, dal teatro di Pompeo allo stadio di Domiziano. La passeggiata archeologica ci farà rivivere i fasti e la grandiosità del cuore del Campo Marzio: come una vera e propria caccia al tesoro, cercheremo di scovare quel che resta dei fasti della Roma antica, la cui memoria spesso sopravvive inglobata negli edifici rinascimentali e moderni del centro storico dell’Urbe.

Per info e prenotazioni: info@esperide.it

Come arrivare: Linea bus atac 40, 46, 62, 64, 70, 81, 87, 492, 628 – fermata corso Vittorio Emanuele (appuntamento in via di Grotta Pinta 19). Ricordiamo a tutti i soci di presentarsi all’appuntamento mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

Il noleggio degli auricolari è obbligatorio.

Il contributo richiesto è di 9 euro per i soci già tesserati e di 13 euro per chi deve ancora iscriversi all’associazione (vedi sezione regolamento). Il noleggio degli auricolari è incluso nel contributo richiesto.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.