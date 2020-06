Passeggiata sull'archeologia industriale tra Ostiense e Testaccio

Secondo il prestigioso quotidiano inglese The Guardian il quartiere Ostiense - simbolo per eccellenza della archeologia industriale a Roma - è uno dei 10 quartieri più cool d'Europa. Come chi già conosce la nostra associazione culturale, attiva da 7 anni, lo storytelling urbano è una delle dimensioni che analizziamo: come vengono raccontati i territori? Quali sono le operazioni di marketing territoriale che si operano nei quartieri? A cosa porta tutto questo?

In questo percorso analizzeremo le tappe dell'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense, partenza dal Macro-Mattatoio Testaccio e arrivando al Ponte di Ferro. Ci accompagnerà la lettura del saggio della presidente di Ottavo Colle "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, 2012 e di poesia e tracce di film girati nella zona Ostiense (nella locandina una scena da "Domenica d'agosto") e letture di Pasolini.



REGOLE DA TENERE PER PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA ALL'APERTO



- distanziamento fisico tra tutti i partecipanti di 1 metro

- indosseremo tutti le mascherine

- fortemente raccomandato il pre pagamento elettronico e scoragaggiato quello in banconote possibile veicolo di contagio, come del resto già facciamo da tre anni

- chi conduce la passeggiata è dotata di microfono



QUANDO: sabato 13 giugno 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 2,5 km circa



