Passeggiata sull'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense. In questo percorso saranno analizzate le tappe dell'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense, partenza dal Macro-Mattatoio Testaccio e arrivando al Ponte di Ferro. Si racconterà delle persistenze della archeologia industriale di questa che è stata la prima zona industriale e operaia di Roma Capitale.

Si parlerà del Gazometro, dei Mercati Generali, della Centrale Montemartini, della Mira Lanza, dei Mulini che caratterizzavano la zona attorno al Porto Fluviale, dei film del neorealismo girati qui e della poetica di Pier Paolo Pasolini che ha tratto molta ispirazione da questi luoghi. Il tutto accompagnato dalla lettura del saggio della presidente di Ottavo Colle Irene Ranaldi "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, 2012



QUANDO: 1 febbraio ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 2,5 km circa



INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com



CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2020

gratis minori di anni 18



La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

Per conoscere le prossime attività leggere qui:

https://www.facebook.com/pg/ottavocolleroma/events/?ref=page_internal