Passeggiata al Tuscolano e parco degli Acquedotti e aperitivo tra i libri

Una passeggiata al Tuscolano e Parco degli Acquedotti,

con la sociologa Irene Ranaldi, in collaborazione con il Mondadori Bookstore di via Tuscolana 771. Come nelle gite urbane dell’associazione si camminerà poco e si ragionerà tanto insieme, sulla trasformazione socio urbanistica del luogo. Non si tratta quindi di una escursione naturalistica!

Nello specifico parleremo dell’importanza della Scuola 725 fondata tra i baraccati del Parco degli Acquedotti da Don Roberto Sardelli, recentemente scomparso. Racconteremo dei bellissimi edifici di Ridolfi e dell’unità di abitazione orizzontale. Parleremo del film Mamma Roma di Pasolini girato in queste strade. Racconteremo di Acquedotti e di poesia.

La passeggiata terminerà presso la libreria Mondadori dove ci sarà un piccolo punto ristororo e si potrà scoprire la vasta bibliografica selezionata sulla zona Tuscolano/Appio/Quadraro.

L'incontro è a cura dell'Associazione "Ottavo Colle", è prevista la quota di partecipazione 10 euro + 5 euro per i nuovi soci "Ottavo Colle" .

Per info e prenotazione obbligatoria scrivere a prenotazioniottavocolle@gmail.com