Passeggiata al Trullo leggendo le favole di Gianni Rodari

Diventare turista della propria città e andare alla scoperta di itinerari nei quartieri romani meno conosciuti come veri e propri esploratori urbani è dall'inizio lo spirito di Ottavo Colle. E' tra i cortili del Trullo che Gianni Rodari ambienta La torta in cielo (1964), «nata nelle scuole elementari Collodi, borgata del Trullo, Roma, tra gli scolari della Signorina Maria Luisa Bigiaretti», pubblicata per la prima volta a puntate sul «Corriere dei Piccoli» a partire dal 1964 e nel 1966 anche in libreria. Una storia concepita per affascinare bambini di tutte le condizioni sociali. La passeggiata racconterà le evoluzioni del Trullo, mmirando anche le opere murarie dei Pittori Anonimi del Trullo, e leggerà passi della fiaba e citerà i vari film ambietati in zona (nella foto Tonò e Ninetto Davoli sul set "Uccellacci e uccellini" di Pier Paolo Pasolini girato a Monte Cucco al Trullo). Scrivere per info a prenotazioniottavocolle@gmail.com e vi saranno inviate le coordinate per la sottoscrizione che ammonta a 15 euro a persona compresa tessera associativa (i soci in regola con l'anno 2019 pagano 10 euro. I minori di 18 anni gratis).