Passeggiata al Trullo leggendo la fiaba di Gianni Rodari "La torta in cielo"

Il Trullo è una delle 12 borgate ufficiali nate dallo sventramento del centro storico romano durante il fascismo, in quella che è stata la prima #gentrification romana. E' tra i cortili del Trullo che Gianni Rodari ambienta La torta in cielo (1964), «nata nelle scuole elementari Collodi, borgata del Trullo, Roma, tra gli scolari della Signorina Maria Luisa Bigiaretti», pubblicata per la prima volta a puntate sul «Corriere dei Piccoli» a partire dal 1964 e nel 1966 anche in libreria. Una storia concepita per affascinare bambini di tutte le condizioni sociali. La passeggiata racconterà le evoluzioni del Trullo, ammirando anche le opere murarie dei Pittori Anonimi del Trullo, e leggerà passi della fiaba. Il contributo è 15 euro compreso di tessera 2018. Dalla seconda passeggiata, quindi da soci, il contributo totale sarà di 10 euro. I minori di 18 anni pagano 5 euro e non saranno tesserati. Il pagamento è anticipato con bonifico bancario o paypal (per eventuali esigenze di pagamento diverso, contattateci). Le passeggiate partono solo al raggiungimento di 15 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria e va fatta scrivendo prenotazioniottavocolle@gmail.com e si intende confermata esclusivamente al ricevimento del bonifico. In caso di annullamento per cause di forza maggiore, previo preavviso da parte vostra di 24 ore, sarà rilasciato un buono-passeggiata da consumare nel corso del 2018 in un evento a scelta, tranne quelli in cui è previsto un biglietto di ingresso.