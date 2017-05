Passeggiata al Tramonto lungo il IV Miglio dell'Appia Antica

Uno dei segmenti più ricchi di sepolcri di tutta l'Appia Antica. Dall'incrocio con Via Erode Attico proseguiremo verso sud fino ad arrivare allo splendido ninfeo dei Quintili dopo aver superato l'area di recente apertura della Tenute di Santa Maria Nova. Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica incrocio Via di Tor Carbone Orario appuntamento: 17.45 Orario di partenza-arrivo: 18:00/20:00 Durata: 2 ore Distanza: 2,5 km Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 765 (fermata Tor carbone/Appia Antica) Parcheggio: lungo via di Tor Carbone o Via Erode Attico Difficoltà: facile Accessibilità: strada asfaltata/sanpietrino/basolato antico/sterrato PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-passeggiata-al-tramonto-lungo-il-iv-miglio-dellappia-antica-31805248354 I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive in programma; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it. Non sarà possibile variare il giorno dell'attività acquistata dopo la prenotazione.