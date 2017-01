Passeggiata al Quadraro leggendo "Mamma Roma"

Il quartiere Tuscolano II nasce negli anni 1952-57. L'impianto urbanistico è curato da Mario De Renzi e Saverio Muratori. La loro intenzione è quella di costrurire una Italia dalle "Belle Case" e cambiare la mentalità costruttiva del dopoguerra con la società INA-Casa, la quale cerca di dare un nuovo aspetto all' edilizia popolare. Passeggeremo nei particolari edifici come "il boomerang" tra le case del quartiere "Cecafumo" (...capiremo insieme l'origine del nome) leggendo la sceneggiatura del film di Pier Paolo Pasolini "Mamma Roma" (1962) in gran parte girato tra queste strade. Contributo 15 euro compreso di tessera 2017 (significa che i soci per gli eventi successivi, pagano 10). Prenotazione obbligatoria a iranaldi1973@gmail. Inviamo sempre due/tre mail per ricordare gli appuntamenti pregando di avvisare per disdette. Non verranno più prese in considerazioni prenotazioni di persone che si prenotano senza presentarsi agli appuntamenti. Coltiviamo il rispetto per chi lavora e l'educazione, restiamo umani! Ci vediamo in Largo Spartaco 26 di fonte alla birreria "Sottosopra".