Passeggiata a Monte Ciocci sul film "Brutti, sporchi e cattivi"

Una nuova passeggiata cinematografica proposta dall'associazione culturale Ottavo Colle per il ciclo "Roma il cinema e la letteratura", sul regista Ettore Scola. Questa volta andremo su Monte Ciocci a Valle Aurelia, parte del set di "Brutti, Sporchi e Cattivi" (1976) per prendere spunto e parlare della "Valle dell'Inferno" e delle ricerche di Maria Immacolata Macioti, Franco Ferrarotti, e altri pionieri della sociologia italiana sulle condizioni di vita dei "Fornaciari". Saliremo quindi su Monte Ciocci per vedere ciò che resta delle antiche fornaci, dove oggi sorge l'ennesimo centro commerciale romano.



QUANDO: 16 febbraio ore 11.00

DURATA: 1 ora e mezza

LUNGHEZZA: 2 km circa





INFO&PRENOTAZIONI

Mail a prenotazioniottavocolle@gmail.com

www.ottavocolle.com



CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

€ 10,00 + € 5 per la tessera 2020

gratis minori di anni 18



La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento.

Per prenotare non è sufficiente mettere "parteciperò" su Facebook.

Le adesioni vanno date via mail entro 48 ore dall'inizio dell'evento. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti entro le 48 ore precedenti l'incontro, questo sarà annullato.

