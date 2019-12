Passeggiata di Natale a Testaccio alla scoperta delle ultime botteghe artigianali

Il Natale, per credenti o atei, suggerisce sempre un pò di nostalgia e tenerezza ricordando noi stessi bambini e vedendo lo stesso stupore nei bambini di oggi. Ottavo Colle come ogni anno propone una passeggiata nella nostalgia in quello che è stato il primo quartiere operaio di Roma, Testaccio.

Ne racconteremo l'evoluzione leggendo passi della ricerca della presidente dell'associazione "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale", Franco Angeli, 2012 ed entreremo nella storica bottega artigianale "Le Bambole a Testaccio" che dal 1984 restaura sogni, carillon, bambole, gioielli vintage con l'antica operosità artigianale che ormai sta sempre più scomparendo. Faremo poi tappa in altre botteghe del rione che è sttao attravesato dall'opera di grandi donne come Maria Montessori, Elsa Morante, Gabriella Ferri.

Prenotazioni obbligatorie a prenotazioniottavocolle@gmail.com contributo 10 euro + 5 euro di tessera 2020 Le prenotazioni si accettano entro 48 ore prima dell'appuntamento.