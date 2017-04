Passeggiando tra le fontane di Roma

La primavera è finalmente arrivata, cosa c'è di meglio di una rilassante passeggiata romana? L'itinerario che vi proponiamo questo Sabato vi permetterà di conoscere ed apprezzare alcune delle fontane più importanti della città. Partiremo dalla Fontana della Barcaccia, opera di Pietro e Gianlorenzo Bernini, posta proprio ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti (recentemente restaurata e che quindi potremo contemplare nel pieno del suo splendore). Da qui proseguiremo verso la celebre Fontana di Trevi per poi imbatterci nella Fontanella del Facchino in via Lata, nota per essere annoverata tra le "statue parlanti" di Roma. Giunti a Piazza Navona ammireremo, poi, la Fontana del Moro, quella del Nettuno e quella dei Quattro fiumi, capolavoro del Bernini. Concluderanno la nostra passeggiata le fontane che decorano Piazza Farnese, il cui omonimo palazzo ospita oggi l'Ambasciata di Francia. APPUNTAMENTO: ore 15:00, Fontana della Barcaccia (Piazza di Spagna) Per prenotare la visita: 3381689376 - 3395825392 - 3289011834 oppure info@takala.it