Passeggiando per Trastevere: vicoli, tradizioni, storia e poesia

Da quartiere "ai margini" a cuore della "Movida": una passeggiata nel cuore di Trastevere, percorrendo i vicoli dell'antico rione, dove ancora si respirano le vere tradizioni e che resta il cuore pulsante dell'Urbe. Con le sue storie e leggende, tradizioni e curiosità, architetture antiche e moderne, l'antica XIV regione augustea è oggi il rione della "movida" romana, ma che conserva intatta la "Festa de Noantri", unica festa di antica tradizione ancora oggi esistente; il tutto condito dai versi di due grandi protagonisti della Romanità trasteverina: Gioachino Belli e Trilussa e molto altro ancora! Non sei venuto a Roma se non sei stato a Trastevere; non sei di Roma se non conosci Trastevere! Appuntamento: Piazza Trilussa, statua, ore 16.40 Relatrice: Isabella e Anna Maria Adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: 8 euro Studenti e Convenzionati: 7 euro Minori di 18 anni: Gratis Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com La prenotazione è obbligatoria, anche per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione N.B.: qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 10 persone è consigliabile il noleggio delle radio auricolari, al fine di ottimizzare l'ascolto del relatori, al costo di e 2,00.