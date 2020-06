Passeggiando per l’Appia Antica

Con i suoi 540 Km l’antica via Appia era ritenuta già in età romana una delle più importanti e imponenti strade consolari mai costruite in età antica. Ai giorni nostri, la via Appia Antica è inserita nel parco regionale omonimo, che consta di 35.000 ettari di parco naturalistico costellato di importanti vestigia e memorie di un passato lontano. In un viaggio storico nel tempo, percorreremo una parte dell’antica via consolare, ammirando alcuni dei più importanti luoghi e monumenti della Roma antica come la chiesa di San Sebastiano, il Circo di Massenzio, la chiesa cistercense di San Nicola a Capo di Bove, il complesso termale di Capo di Bove, fino ad arrivare ad uno dei più celebri mausolei di antichità romana: la tomba di Cecilia Metella.



Tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti. Vi invitiamo pertanto a prendere visione del nuovo regolamento che adotteremo cliccando http://esperide.it/covid-19-avviso/



- Come arrivare: Linea bus atac 118 (linea circolare Villa dei Quintili/Centro Storico) con appuntamento davanti la chiesa di San Sebastiano. Ricordiamo a tutti i soci di presentarsi all’appuntamento mezz’ora prima dell'inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

-Il noleggio degli auricolari è obbligatorio.

-Il contributo richiesto è di 9 euro per i soci già tesserati e di 13 euro per chi deve ancora iscriversi all’associazione. Il noleggio degli auricolari è incluso nel contributo richiesto.