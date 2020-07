Passeggiando per Albalonga



L'evento si svolgerà in rispetto del Dpcm 17 Maggio 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 Maggio 2020, adottando tutte le misure di sicurezza sanitaria imposte. Ulteriori indicazioni verranno fornite al momento della conferma di prenotazione (obbligatoria)



Visita guidata nella città di Albano Laziale, alla scoperta della storia e delle leggende della mitica Albalonga, percorrendo la città di Ascanio in uno spazio tempo di oltre 2000 anni. Alla fine della passeggiata, nella migliore tradizione della “gita fori porta”ci aspetterà un gustoso pranzo in un ristorante tipico dei Castelli Romani .



Appuntamento alle ore 10,00 ad Albano laziale nel luogo che sarà comunicato alla prenotazione, durata della passeggiata 2 ore circa, costo 30 euro a persona da saldare all’arrivo comprensivo di auricolari monouso per la visita guidata, e pranzo al ristorante. Bambini 0-5 gratuito, bambini 6-12 ridotto 20 euro. tessera associativa gratuita.



Numero partecipanti: min. 10 max. 25 persone



Prenotazioni al 3202183723 Stefano, anche sms e whatsapp indicando nome cognome dei partecipanti e, se appartenenti o meno allo stesso nucleo famigliare, telefono per conferma (se diverso da quello inviato) ed email



Attenzione: ogni prenotazione potrà contare un massimo di quattro persone (a meno che non si tratti dello stesso nucleo familiare che potrà eccedere tale limite).



Entro 24 ore prima dell'evento vi sarà inviata una notifica sms o whatsapp al numero di cellulare della prenotazione con tutti i dettagli per l'appuntamento e il programma della visita. Allo stesso modo vi sarà comunicato se ci sono problemi con il raggiungimento del numero minimo o se ci sono variazioni a causa del meteo o varie ed eventuali.. Grazie.



associazionedanzalaluna@gmail.com