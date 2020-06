Passeggiando nei giardini di Villa Borghese: antichità, neoclassicismo e rivisitazioni egizie

Storica tenuta della famiglia Borghese, divenuta nel 1903 tra i più grandi parchi pubblici di Roma, Villa Borghese è ancora oggi tra le più suggestive estensioni verdi della capitale, ricca di importanti monumenti artistici del XVII e XIX secolo, dislocati tra i viottoli dei suoi giardini.

Nata come incantevole cornice floreale e faunistica per il casino nobile di Scipione Borghese, cardinal nipote del papa Paolo V (1605-1621), nel susseguirsi del tempo l’immagine della Villa ha mutato notevolmente forma e aspetto secondo i gusti dei proprietari che si sono succeduti.

La visita guidata è una piacevole passeggiata nel verde della villa, dove, tra pini domestici, querce e cipressi, è possibile scovare ancora oggi incantevoli testimonianze neoclassiche. L’amore per l’antichità è rivissuta qui nei vari tempietti circolari e in antis come quello di Esculapio, posto al centro del laghetto artificiale, nei propilei e nelle nostalgiche rivisitazioni dell’arte egizia. Il percorso, che partirà proprio dal Museo di Villa Borghese, ripercorrerà questo lungo e magnifico mutarsi dell’aspetto del parco nel tempo, fino al suo odierno utilizzo.



Tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti.



Come arrivare: Metro A fermata Spagna; linea bus atac 52 fermata via Pinciana (appuntamento davanti la Galleria Borghese in Piazzale Scipione Borghese 5).

