Passeggiando con Pasolini al Mandrione e all'Acquedotto Felice

La zona del Mandrione fu inizialmente occupata dagli sfollati del bombardamento del quartiere San Lorenzo del 1943, che vi costruirono delle baracche sotto gli archi dell'acquedotto Felice. Il Mandrione è citato in diverse opere letterarie e cinematografiche, fra tutte quelle di Pier Paolo Pasolini che è stato anche spesso ritratto mentre passeggiava per via del Mandrione e nei suoi dintorni.

Verrà ricordata la figura di Angelina Linda Zammataro, nota anche come Linda Fusco - psicologa e pedagogista, fondatrice del metodo della psicoanimazione - che dalla seconda metà degli anni Settanta con i suoi studi contribuì alla conoscenza delle condizioni dell'ex borgata. Si parlerà delle ricerche sul campo compiute da Franco Ferrarotti e dal suo gruppo di ricerca nel vicino Acquedotto Felice dove si passegerà passando per il Quadraro Vecchio, leggendo passi della sceneggiatura di Mamma Roma di Pasolini. Il contributo è 10 euro + 5 per i nuovi soci.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta scrivendo esclusivamente a prenotazioniottavocolle@gmail.com

Le prenotazioni e i pagamenti si accettano entro e non oltre 48 ore prima dell'evento. I dettagli sul luogo di incontro si inviano esclusivamente ai prenotati.