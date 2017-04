Pasquetta sul ciglio del vulcano di Bolsena

Pasquetta fra i misteri degli Etruschi sul ciglio del vulcano a Bolsena. Lunedì 17 aprile, Sul ciglio del vulcano: Bolsena. Visita al lago vulcanico più grande d'Europa, passando per i caratteristici scorci di Bolsena, partendo dalle rovine della Volsini romana, poi il borgo medioevale, per finire sul lungolago e la sua suggestiva spiaggia nera. Una passeggiata ideale nel giorno di Pasquetta.

La partenza è alle 10,30, sotto la guida della dottoressa Elena Ronca. Appuntamento di fronte alla rocca Monaldeschi. Per tutte e due le visite guidate, il costo è di 12,50 euro a persona. Per i bambini sotto i 7 anni sono gratuite. La prenotazione è obbligatoria, entro le 19 del giorno antecedente la visita. Per info e prenotazioni: 0761.226427 – info@visit.viterbo.it