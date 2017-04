Pasquetta: Acea e Sant'Egidio offriranno il pranzo a 300 clochard 

Acea anche quest'anno, in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio e il Ristorante Banco 95, offrirà il consueto pranzo di Pasquetta, lunedì 17 aprile, a circa 300 clochard presso il proprio circolo sportivo Cra Acea in via Angelo Battelli 6.

Nel 2016 a Roma sono stati distribuite cinque tonnellate di generi alimentari e tre tonnellate di abiti a settimana. Durante tutto l’anno le coperte e i sacchi a pelo donati sono stati 21.000, 11.500 i prodotti per l’igiene personali e 40.000 i pacchi alimentari portati nei centri. Le cene servite per strada in 21 quartieri di Roma e in cinque comuni della provincia (Civitvecchia, Fiumicino, Nettuno, Santa Marinella, Tivoli) in anno sono state 112.000. Nella mensa della Comunità di Sant’Egidio in via Dandolo 5.100 volontari hanno offerto 92.000 pasti.

La Comunità di Sant’Egidio pubblica ogni anno la guida “Dove mangiare, dormire lavarsi 2017” con tutti gli indirizzi a cui i senza dimora possono rivolgersi per chiedere aiuto a Roma: raccoglie più di 600 indirizzi e 12 mila copie verranno distribuite gratuitamente ai senza dimora e agli operatori dei servizi.