Pasquetta in famiglia al Museo Civico di Zoologia

Un modo insolito e divertente di visitare il Museo Civico di Zoologia? Partecipa alla Pasquetta in famiglia! Non solo per scoprire come si incontrano e si riconoscono gli animali, non solo per esplorare la diversità degli ambienti e conoscere gli organismi che ne sono parte, ma anche per condividere con parenti e amici un’esperienza divertente e… un’originale scorpacciata di scienza nelle sale del Museo di Zoologia.