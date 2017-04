Pasquetta Monkidz

Per un pomeriggio all'insegna della creatività e del divertimento,l'Associazione ScienzImpresa propone un laboratorio del tutto nuovo... e profumatissimo! Grandi e piccini avranno la possibilità di scegliere se realizzare con le proprie mani un dentifricio sano e naturale, creare una saponetta unica, creare delle palline effervescenti per il bagno.. e molto altro!

Tutto questo con l'aiuto di fantastici operatori e divulgatori scientifici che spiegheranno nel dettaglio tutta la scienza nascosta dietro i preparati che usiamo tutti i giorni per l'igiene personale e la cura del corpo. Appuntamento tra le h15 e le 18 di Lunedì 17 Aprile presso il MONK Roma! Via Giuseppe Mirri, 35 - Roma Prenotazioni consigliate all'indirizzo: eventi@scienzimpresa.com Riceverete una mail di conferma ad avvenuta prenotazione. In caso di disdetta comunicarla tempestivamente a questo indirizzo email per permettere ad altri di partecipare. Avviso ai soci: ingresso con tessera ARCI + contributo per singola attività 5€ Per info sulla tessera ARCI: http://www.monkroma.club/tesseramento/