Pasquetta nel giardino di Monk

Pasquetta in giardino al Monk. "A Pasqua stai coi tuoi, a Pasquetta #staymonk" - questo lo slogan che lancia Pasquetta nel Giardino del Monk: una giornata da trascorrere all'aria aperta per godere in anteprima degli spazi del Giardino di Monk, tra relax, buona musica, barbecue e giochi! Ingresso gratuito per i soci tesserati Arci.

MONK - Circolo Arci

Via Giuseppe Mirri, 35 ROMA

Infoline: 06 6485 0987