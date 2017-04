Pasquetta dell'Altra Economia: il pic-nic fuoriporta nel cuore di Roma

Pasquetta alla Città dell'Altra Economia. Una scampagnata in città, alla Città dell’Altra Economia, in occasione di Pasquetta 2017.

Il 17 aprile infatti via aspetta Pasquetta dell'Altra Economia: un lunedì da passare nel grande piazzale con una sorprendente caccia al tesoro, tanta musica, uova di cioccolato in regalo e tanto spazio per un pic nic “fuori porta” nel cuore di Roma.