Pasquetta con le auto d'epoca nella Tuscia



L'azienda agricola Corsetti ha organizzato per il giorno di Pasquetta, Lunedì 2 aprile 2018, una sfilata d'auto d'epoca in collaborazione con la Squadra Sportiva Dilettante "Fatica Squadra Corse" SCUDERIA FERRARI CLUB VITERBO nel loro paradiso rurale immerso tra le verdi colline della Sabina, nel cuore della fertile Valle del Tevere.



Corsetti è inserito nella Guida 2018 GamberoRosso ed è stato premiato anche dalla “Guida ai sapori e ai piaceri Roma e Lazio 2017” de La Repubblica.



PROGRAMMA:

Ore 10.30: Sfilata della Auto d'epoca a cura della Squadra Sportiva Dilettante "Fatica Squadra Corse" SCUDERIA FERRARI CLUB VITERBO

Prove di regolarità per auto d’epoca e premiazione dI due categorie: Veterani e Dilettanti.



Ore 13:00 - Pranzo presso Azienda agricola Corsetti, con taglieri di formaggi e salumi, degustazione di prodotti tipici locali e artigianali, Gelato Bio e tanti prodotti locali a Kilometri Zero.



Il luogo della scampagnata sarà il seguente:

Loc. Ponte Felice – Via Flaminia, 500 (SS3)

Borghetto, Civita Castellana – 01033 (VT)

Telefono +39 0761.540332

L'evento sarà all'aperto

Link facebook dell'evento:

https://www.facebook.com/events/2120756391493841/



Hashtag ufficiali dell'evento:

#AziendaAgricola #Corsetti #Scampagnata #Pasquetta #Pasqua #EasterEvent #Tuscia #CivitaCastellana