Il viaggio di Pasquetta alle Cascate di Monte Gelato comincerà con una passeggiata nella Valle del Treja alla scoperta delle magnifiche Cascate del Monte Gelato. A circa metà dell'itinerario prevista una sosta in un’area Pic Nic dove vi sarà offerto del vino locale insieme con alcuni piccoli assaggi. Terminato il pic nic il viaggio continuerà con una visita di Calcata, un piccolo borgo laziale arroccato in una posizione spettacolare su di una montagna di tufo da dove domina la verde valle del fiume Treja. Un viaggio imperdibile per tutti gli amanti della natura o per chi vuole semplicemente fuggire dalla città.

Programma di Pasquetta alle Cascate di Monte Gelato

Ore 10,30: Ritrovo a Piazzale del Verano e pagamento a bordo

Ore 11: Partenza Pullman per le Cascate di Monte Gelato

Ore 12: Arrivo e Visita delle Cascate, possibilità di percorsi escursionistici.

Ore 13,30: Sosta presso Area Pic Nic con Vino e Piccoli Assaggi offerti da Tu Bevi e Io Guido.,

Ore 15,30: Visita del Borgo di Calcata

Ore 17,30: Ritrovo al Pullman e Partenza per Roma.

Ore 19: Arrivo a Piazzale del Verano

Per qualsiasi info visitare www.tubevieioguido.it o chiamare al 340 9781861.