Pasquetta campestre in programma al Parco di Tor Fiscale. La giornata prevede la visita archeologica ai più importanti monumenti dell’area di Torre del Fiscale dalla Torre agli acquedotti alla Fontana Bella di via del Mandrione; a seguire thè e biscotti fatti in casa.

Su prenotazione e con contributo di 4€ + Carta Amici del Parco

Cestini pasqualini per merende e pic-nic e possibilità di pranzare al Casale del Fiscale Via dell’Acquedotto Felice 120.

Ore 16.00 19.00 Mini torneo di Volley: iscrizione gratuita con Carta Amici del Parco.

Prenotazione obbligatoria e info: 333.6891754 – 328.1623639

Luogo: PuntoInfo Casale Museo - Via dell’Acquedotto Felice, 120

Come raggiungere la Pasquetta campestre al Parco di Tor Fiscale

Metro: Linea A fino a Porta Furba - Quadraro

Bus: 650

Bici: via Tuscolana, poi via dell'Acquedotto Felice

Auto: via Tuscolana, poi via dell'Acquedotto Felice