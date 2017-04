Scampagnata di Pasquetta: in bici sull'Appia Antica

Anche quest'anno Wheely Bike Rental & Tour propone la "Scampagnata di Pasquetta" alla scoperta dell'Appia Antica, ormai una tradizione.

Tante bici, tanti amici, prati, natura, storia, leggende e curiosità raccontate dai tour leader e pic-nic tutti insieme al Parco degli Acquedotti.

Si partirà dalla sede di Via Labicana n.118, a 100 metri dal Colosseo, per raggiungere il Parco dell'Appia Antica e il Parco degli Acquedotti passeggiando allegramente in bici.

Il percorso è pianeggiante ed è adatto a tutti. Trascorrerete la giornata immersi nella natura, sulle tracce degli antichi romani che percorrendo l'Appia raggiungevano i territori dell'Italia meridionale, pedaleremo lungo gli Acquedotti, affascinati dalla loro maestosità, conosceremo da vicino la storia di mura millenarie e metteremo le ruote delle nostre bici sui solchi lasciati dai carri e dalle bighe sulle pietre del basolato della prima autostrada della storia: la Regina Viarum!

La "Scampagnata di Pasquetta" include:

Colazione al Colosseo;

Tour guidato;

Trekking Bike;

Pic-Nic (pranzo al sacco servito direttamente sul prato del Parco degli Acquedotti);

Assicurazione R.C.;

Assistenza meccanica al seguito del gruppo;

Prezzo per persona: € 50,00

Per Informazioni e Prenotazioni:

Infoline: +39 06 86706237

E-mail: info@wheelybikerental.com

www.wheelybikerental.com