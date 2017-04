Pasquetta a Villa d'Este, capolavoro del Rinascimento

La meravigliosa Villa d'Este, capolavoro del giardino all'italiana, figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Con la sua impressionante concentrazione di fontane con giochi d'acqua e musiche idrauliche, ninfei, grotte e varietà di piante, ha ispirato i più importanti giardini di regge europee, quali Caserta e Versailles, che ancora oggi trasportano il visitatore in un luogo fiabesco d'altri tempi. Visiteremo insieme la Villa e i Giardini, ammirando i giochi d'acqua e di architettura ideati dal geniale Pirro Ligorio e ascoltando le appassionanti storie e leggende che la caratterizzano. Al termine della visita, pranzo in ristorante, per la degustazione del seguente menù: Focaccia con mortadella, verdure grigliate e affettati misti. Spaghetti alla chitarra fatte in casa alla amatriciana. Grigliata mista alla brace con salsiccia, arista, arrosticini, patate al forno. Torta moretta con cioccolato e panna. Acqua e vino. Appuntamento Tivoli, Piazza Trento 5, ingresso. Adatta agli amici a 4 zampe! ( di piccola taglia). Contributo visita: € 35,00 incluso biglietto d'ingresso a Villa d'Este e pranzo. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione

