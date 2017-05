Pasquale Marinelli - Imperfetta Bellezza

ART G.A.P. Gallery inaugura giorno 19 maggio alle ore 19.00 la mostra personale di Pasquale Marinelli, progetto espositivo a cura di Valentina Spinoso. Attraverso il medium della fotografia in comunione con l'oggetto libro, l'artista ci propone una riflessione a tutto tondo sul concetto dei confini della perfezione articolata su tre livelli: l'imperfezione dell'oggetto analogico, ormai divenuto obsoleto; l'imperfezione del paesaggio italiano; l'imperfezione del corpo umano. Il tema ideale della bellezza, molto controverso nel panorama contemporaneo, viene trattato qui in costante riferimento ai canoni classici e in rapporto con l'impatto che la fotografia ha nelle nostre vite "social". Le "Letture" proposte vengono presentate al pubblico in una triplice accezione: tre infatti sono i progetti presenti in mostra che delineano un percorso, non precostruito ma da costruire, instaurando una conversazione, un dialogo intimo sul concetto della bellezza attraverso molteplici letture. Pasquale Marinelli (Napoli 1987), dopo aver conseguito la laurea in Storia dell'Arte, presso l'Università La Sapienza di Roma, intraprende un percorso artistico, scegliendo come medium d'elezione la fotografia. Il suo lavoro è influenzato dallo studio diretto delle opere di fotografi come Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Mimmo Iodice, Franco Fontana, Giovanni Chiaramonte. Un percorso artistico che indaga i rapporti intestini al medium fotografia, ai concetti ad esso correlati, con uno sguardo assolutamente contemporaneo, mantenendo vivo il rapporto tra realtà analogica e realtà virtuale. Vive tra Napoli e Roma. Il Catalogo della mostra sarà scaricabile on line sul sito artgap.it. Contatti: pasquale3marinelli@gmail.com Valentina Spinoso tel. 3271722856 v.spinoso.arte@gmail.com eventi@artgap.it