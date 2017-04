Pasqua al MAXXI: lungo week end tra mostre e installazioni

Sabato, domenica e lunedì… al MAXXI. Il museo sarà aperto per tutto il lungo weekend pasquale, con apertura straordinaria anche lunedì 17 aprile, giorno di Pasquetta, con ben 7 mostre da vivere, esplorare e da cui lasciarsi coinvolgere.

Da non perdere Letizia Battaglia. Per pura passione, mostra fotografica emozionante e coinvolgente che ripercorre 40 anni di storia del nostro Paese e che finisce proprio lunedì 17 aprile. Ultimo weekend anche per la video installazione Freedom of Movement, che ripercorre l’impresa olimpica di Abebe Bikila a Roma ’60 e parla di immigrazione e accoglienza.

I visitatori potranno poi immergersi nella natura fantastica e avvolgente di Piero Gilardi, grande maestro dell’arte contemporanea e attivista militante, da sempre impegnato in battaglie per i diritti civili e la salvaguardia dell’ambiente. La mostra Nature forever. Piero Gilardi, appena inaugurata, è un viaggio fantastico tra installazioni interattive – come Inverosimile, la vigna che si anima soffiando - e animazioni politiche, “tappeti natura” e fotografie, video, documenti, che racconta i 50 anni del suo percorso.

Il pubblico del museo potrà inoltre immergersi tra le tante opere di arte e di architettura della collezione permanente. La mostra Please Come Back, con 50 opere di 26 artisti internazionali, è una riflessione sul tema del carcere, fisico e come metafora del mondo contemporaneo, tecnologico, iperconnesso e sempre più controllato. Racconta il rapporto con il paese del Sol Levante di un grande architetto il focus su Carlo Scarpa e il Giappone, mentre il corpo scale ospita una nuova tappa del progetto sulle piattaforme indipendenti The Independent.