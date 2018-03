Pasqua e Pasquetta con Turner

Turner, "il più grande pittore romantico", è in mostra a Roma grazie alla collaborazione tra Chiostro del Bramante e Tate di Londra: per la prima volta esposte insieme in Italia oltre 90 opere provenienti dal Turner Bequest, opere che l'artista realizzò per "proprio diletto" e da cui decise di non separarsi mai in vita.

La mostra, curata da David Blayney Brown, Manton Curator of British Art 1790-1850, è un’occasione unica per ammirare alcuni tra i lavori più importanti dell’intero percorso artistico di Turner, assente da oltre 50 anni dalle programmazioni dei musei romani e da 12 anni dai musei italiani.

Una collezione straordinaria composta da 92 opere, tra acquerelli, disegni, album, olii e una video-installazione immersiva, ispirata alla pittura di Turner.