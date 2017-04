Pasqua, le spiagge di Cerveteri pronte ad accogliere i turisti

Dopo Fiumicino anche le Spiagge di Cerveteri sono pronte ad accogliere i cittadini e i turisti attesi per le festività pasquali. Lo ha detto il Sindaco di Cerveteri a seguito del sopralluogo di questa mattina, insieme alla Multiservizi Caerite, sull’arenile di Campo di Mare.

"Dalle prime ore di questa mattina il personale della nostra Multiservizi Caerite insieme a quello degli stabilimenti balneari – ha detto il Sindaco Pascucci – ha svolto un vasto intervento preparatorio e di pulizia delle spiagge. Se il bel tempo sarà nostro complice, siamo pronti ad accogliere la prima grande affluenza di bagnanti della stagione. Chissà se anche quest’anno, così vicini alle elezioni, certi politicanti ci diranno che stiamo sprecando i soldi pubblici per pulire le nostre spiagge, come hanno fatto negli anni passati. Una polemica davvero curiosa che, però, siamo certi che in campagna elettorale nessuno avrà il coraggio di riprendere".

Intanto, l’Amministrazione comunale ha ordinato il posizionamento di nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nei pressi delle spiagge libere.

In occasione delle Vacanze di Pasqua, l’Assessora all’Ambiente Elena Gubetti ha annunciato che sarà messo a disposizione degli utenti non residenti una postazione attrezzata per ricevere ogni genere di rifiuto.

"Al fine di venire incontro agli orari e alle esigenze dei villeggianti – ha detto l’Assessora – abbiamo ampliato gli orari del punto ecologico posizionato tutte le settimane nella piazza del mercato di Cerenova (piazzale Zambra), che sarà disponibile per tutti gli utenti non residenti dalle dalle ore 15.00 alle ore 18.30. Esclusivamente nel prossimo fine settimana il servizio sarà svolto non di Domenica, bensì nel Lunedì di Pasquetta, 17 aprile. Con questo rispondiamo anche alle opportune osservazioni del Meetup Cerveteri in Movimento, rassicurando i cittadini che eravamo già, insieme all’azienda che svolge il servizio, in fase di rimodulazione degli orari in vista della stagione calda".