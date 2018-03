Pasqua al Rainbow MagicLand

Nuova stagione per Rainbow MagicLand, il Parco divertimenti più grande di Roma, che riapre in occasione del lungo weekend di Pasqua, il 30 marzo.

Divertimento a misura di famiglia, attrazioni spettacolari, nuovi show dal vivo unici ed originali: è questa la formula vincente della nuova stagione di Rainbow MagicLand arricchita, quest’anno, da un’offerta commerciale dedicata alla famiglia completamente rinnovata e sempre più competitiva!

Rainbow MagicLand

Rainbow MagicLand, è il più grande parco divertimenti del Centro e Sud Italia, caratterizzato da una forte tematizzazione che rende la struttura unica nel suo genere. La varietà di attrazioni per tutte le fasce d’età e la molteplicità di servizi offerti sono tra gli elementi che rendono questo Parco una delle mete più ricercate dal pubblico. Ad oggi Rainbow MagicLand offre oltre 40 attrazioni originali, tra montagne russe e torri di caduta in linea con i più alti standard internazionali.

Frutto dell’esperimento folle di alcuni scienziati pazzi, solo qui potrete provare Shock, uno dei launch coaster più divertenti d'Europa, capace di lanciare chiunque da zero a cento chilometri in soli 2 secondi; o il salto di 72 metri dalla torre Mystika, una prova di coraggio che attende i più temerari.

Attenti a non perdere il senso del tempo e dello spazio entrando nel castello del Conte Cagliostro, inizierete un viaggio vorticoso, buio e inaspettato in uno dei luoghi più stravaganti che abbiate mai visto. Rovine Maya, antichi talismani, titani paurosi e rapide acquatiche dalle quali non uscirete…asciutti, vi attendono in questa avventura con lo spill water per tutta la famiglia: Yucatan! L’antica abitazione del leggendario Houdini diventa il luogo perfetto per testare le proprie abilità, scoprendo i segreti nascosti dietro agli esperimenti che hanno reso celebre il grande mago.

Dopo aver provato l’adrenalina a 360 gradi, sul Virtual Coaster vincitore dei Parksmania Awards, a bordo di antichi galeoni pirata oppure lanciati nello spazio, potrete viaggiare nel tempo con Huntik, il più grande videogame d’Europa in 5D, alla ricerca di antichi talismani e, al termine, potrete acquistare anche la foto ricordo. E se l’acqua è il vostro elemento, a Rainbow MagicLand potrete affrontare una vera Battaglia Navale, a bordo di un galeone nelle acque incantate del lago, dove si trova Miogar, un mostro marino che distrugge ogni imbarcazione.

Rainbow MagicLand per i bambini

Per i bambini un’intera area dedicata “Il Regno dei Piccoli”, con tanti giochi e attrazioni tematiche uniche: da Pianeta Winx, alla Ruota Magica, alle Tazze Pazze per un divertimento in tutta sicurezza. Le aree show del più grande Parco divertimenti di Roma, vi attendono per una stagione densa di grandi novità, sempre animate tra eventi e spettacoli fissi.



Al Gran Teatro - Tutti in scena con CirCuba, un eccezionale riadattamento per Rainbow MagicLand: reduce dai grandi successi in tournee in Italia, è un inno alla gioia tra danza, folklore e discipline aeree; si esibiranno i migliori artisti della più famosa scuola di circo a L’Avana, in un mix di arte circense e atmosfere caraibiche, regalando agli ospiti uno show ad altissimi livelli. In Main Street (nella Piazza centrale), “Welcome In MagicLand/Goodbye MagicLand”: un'animazione di benvenuto ed una di arrivederci per gli ospiti del Parco. MAGIC SHOW al Piccolo Teatro – Uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia, in cui le bolle di sapone sono le vere protagoniste in tutte le loro declinazioni più suggestive: potrete ammirarle mentre si compongono in coloratissime e stravaganti forme. A condurvi in questo meraviglioso viaggio sarà il mago Agustín Bertacchini, che con le sue bolle fatate stupirà piccoli e grandi ospiti. Nel foyer sarà possibile intrattenersi con le fatine Winx protagoniste di un imperdibile Meet & Greet. Ma anche Gattobaleno, la mitica mascotte del Parco, non si sottrae alla gioia dei bambini di scattare foto e firmare autografi, infatti sarà disponibile lungo la Main Street.

Nell' Area Stunt, per i più temerari, EXTREME STUNT LIVE SHOW –un nuovo spettacolo di auto e moto ancora più emozionante con rocambolesche evoluzioni e veicoli speciali. Le grandi emozioni non sono certo finite: tornano le proiezioni del Cinema 4D nella magica location del Planetario, dove potrete vivere l’emozione di essere dentro la storia a 360 gradi. Due le proiezioni in programma: Le Avventure di Sammy & il Solar System Journey.

Se il primo racconta la vita di una tartaruga marina in un’avvincente avventura nel profondo oceano blu tra mille peripezie, il Solar System Journey, invece, è un entusiasmante viaggio all'interno del sistema solare che vi guiderà nella galassia, direttamente tra i pianeti.