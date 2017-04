Pasqua al Rainbow Magicland

In occasione del lungo weekend di Pasqua, il 15 aprile, riapre le porte il più grande Parco divertimenti del Centro e Sud Italia: Rainbow MagicLand. Divertimento a misura di famiglia, quello che vi attende per la stagione 2017, con live show, personaggi delle fiabe, attrazioni ai più alti standard europei e tanti servizi. Questo il mix vincente di Rainbow MagicLand, il parco divertimenti più grande di Roma, che si appresta a inaugurare questa stagione con un calendario ricco di sorprese.

Pronti quindi per una Pasqua dedicata al puro divertimento, grazie alle 38 attrazioni originali di Rainbow MagicLand, che garantiscono a grandi e piccini un’esperienza unica.

Per i bambini, un’intera area dedicata, il Regno dei Piccoli con tanti giochi e attrazioni tematiche uniche: dal Pianeta Winx, alla Ruota Magica alle Tazze Pazze, per un divertimento in tutta sicurezza. Innovazione e avventura per tutta la famiglia con il primo Virtual Coaster in Italia, vincitore del Parksmania Awards 2016. E ancora brividi e adrenalina per i più coraggiosi con i lanci mozzafiato su Shock, il salto di 70 metri dalla torre Mystika o il vortice sull’indoor spinning coaster Cagliostro, senza perdere una discesa dallo Yucatan. E tra una magica attrazione e l’altra potrete godervi tutti i nuovi spettacoli dedicati ai piccoli e grandi ospiti del Parco.

Ed ecco allora che la fiaba diventa realtà, il Gran Teatro del Parco più magico che ci sia porta in scena, in versione musical, due dei racconti più amati dai bambini: CAPPUCCETTO ROSSO – La Fiaba delle Fiabe. Trasposizione musicale della più celebre favola di tutti i tempi, con musiche originali composte da Giovanni Maria Lori, Direttore Musicale per i musicals "Hello, Dolly!" e "Grease”. I personaggi della storia, come per magia prenderanno vita e tra musica e narrazione vi porteranno nel bosco incantato di Cappuccetto Rosso.

Ma le sorprese non sono finite, per grandi e piccini lo spettacolo continua con: ROBIN HOOD – Signore di Sherwood, il famigerato arciere che ruba ai ricchi per dare ai poveri, insieme ai suoi celebri amici vi trascinerà in rocambolesche avventure. Robin Hood e la sua Lady Marian, il perfido Sceriffo di Nottinghamvi regaleranno avvincenti emozioni.

Per rendere questa esperienza ancora più interattiva, non dimenticate di scaricare la nuova APP di Rainbow Magicland, in download gratuito su iTunes e Google Play. Sarà possibile consultare il calendario, gli spettacoli, gli eventi e tutte le novità in programma. Inoltre, se sei al parco, grazie alla mappa interattiva, potrai geolocalizzare la tua posizione, trovare le attrazioni, i servizi o semplicemente un punto ristoro dove fare un break. In più, i piccoli ma non solo, potranno divertirsi con moltissimi giochi come: colora Gattobaleno, memory e costruisci il puzzle Gattobaleno.

Per il mese di aprile arrivano inoltre tre imperdibili offerte promozionali: SPECIALE FAMIGLIA, tre biglietti alla tariffa promozionale di €59 (invece di €105) online o alle casse del parco, consegnando la stampa del coupon presente sul sito www.magicland.it; oppure 4 biglietti alla tariffa promozionale di €79 (invece di €140) online o alle casse, sempre consegnando la stampa del coupon. L’ABBONAMENTO GOLD, un abbonamento stagionale valido fino al 1° novembre, potrà essere acquistato online o presso le casse del parco a €55, anziché €90, ma solo fino al 17 aprile. Sempre sul sito sono disponibili vantaggiosi pacchetti parco più hotel a partire da €35 per godersi due giorni consecutivi al parco, con pernottamento e prima colazione in una struttura alberghiera convenzionata.