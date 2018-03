".... Pasqua con chi vuoi" al Parco Egeria. Saranno tre giorni da trascorrere all'insegna del buon cibo, del divertimento e del relax all'aria aperta, in uno spazio verde curato ed attrezzato nel cuore di Roma.

Sei ristoratori per un menù ricco di tradizione, prodotti tipici, piatti nostrani e alimenti biologici e stagionali. Potrete degustare i tonnarelli cacio e pepe e la pasta e fagioli biologica cucinata dai cuochi della cooperativa Agricoltura Nuova, i ravioli di carciofi alla gricia e gli strangozzi acqua e farina alla crema di zucca e funghi chiodini del pastificio Amor di Pasta della Garbatella. Ed ancora abbacchio (agnello) alla piastra sempre di natura bio, arrosticini abruzzesi IGP accompagnati da birra artigianale dell'Anonima Brasseria Aquilana che per l'occasione, in perfetto stile pasquale, organizzerà degustazioni di salame aquilano. Tre giorni di festa dove non potrà mancare una vasta offerta dolciaria, tra ciambelline al vino di Sezze, pastiera napoletana come la vera ricetta vuole, crostate di ricotta e cioccolato, crostate di visciole e molto altro.

A far da cornice una selezione di aziende agricole regionali che proporranno prodotti tipici e genuini come il miele dell'apicoltura Porroni di Montefiascone, il vino della cantina Ferrante di lanciano (CH), il pane di Lariano ed i dolci secchi dell'azienda Abbafati Renzo e l'olio extravergine di oliva del frantoio Camilli di Vetralla.

Ad allietare i piccoli ospiti del Parco Egeria l'equipe di animatori di Ullalla' animazione con giochi di gruppo, baby dance, laboratori e truccabimbi.

Inoltre area giochi attrezzata, nolo bici, possibilità di passeggiate ed escursioni all'interno del parco della Caffarella o dell' Appia Antica.

Quest'anno la scampagnata é al Parco Egeria, dovete solo venire, al resto ci pensiamo noi.



Per informazioni: info@terraalta.it web site: terraalta.it

Pagine Facebook: parco egeria e/o egeria village.