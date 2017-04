Pasqua al Museo Explora

Dal 13 al 18 Aprile ad Explora, il Museo dei Bambini di Roma, in programma tante attività per trascorrere insieme la Pasqua, con laboratori, giochi, workshop di cucina e gli imperdibili Campus.

I laboratori di Explora nascono per aggiungere alla visita un'esperienza creativa, per stimolare la scoperta e la socializzazione, coniugando in divertenti momenti arte, scienza, tecnologia e artigianato. I due laboratori sono divisi in fasce d'età: Crea e gioca con il feltro- per bambini dai 3 ai 5 anni. Un laboratorio basato sulle esperienze tattili di morbidezza e resistenza attraverso la manipolazione della lana per un approccio giocato alla tecnica dell'infeltrimento. Dai forma al vento- per bambini dai 6 agli 11 anni. Un laboratorio scientifico dedicato alla scoperta della forza dell'aria e dell'impiego di meccaniche innovative che ne permettano la trasformazione in energia sostenibile.

La visita ad Explora si addolcisce inoltre con Muffin yogurt e marmellata, il laboratorio esclusivo di Officina in Cucina dedicato ai piccoli chef. La morbida e golosa ricetta dalla caratteristica forma a cupola, che si può gustare come dolce coccola in tutti i momenti del giorno, prevede l'uso d'ingredienti genuini come uova, burro, farina e zucchero. Arricchiti da un cuore cremoso di yogurt fresco e marmellata, le dolci creazioni sono realizzate proprio dai bambini in una cucina adatta alle loro esigenze. La scuola è chiusa? Durante le vacanze di Pasqua è aperto il Campus di Explora: nei giorni del 13-14-18 Aprile, dalle 8.00 alle 16.30, è possibile partecipare a una giornata speciale nel museo che prevede giochi, laboratori e animazioni, coniugando creatività, manipolazione, educazione ambientale e divertimento, offrendo un'esperienza completa. Il Campus di Explora propone un modo diverso di visitare il museo valorizzando creatività, curiosità e abilità logiche. Visita il sito https://www.mdbr.it/pasqua-al-museo/ e passa con noi una Pasqua speciale! Informazioni Sede: Via Flamina 82, Roma Date: dal 13 al 18 Aprile, chiuso lunedì 17 Aprile Orari e costi: www.mdbr.it - 06 3613776