Pasqua 2018 al Museo Explora

Dal 29 al 31 marzo e nei giorni del 1° e 3 aprile ad Explora, il Museo dei Bambini di Roma, in programma tante attività per trascorrere insieme la Pasqua, con laboratori, giochi, workshop di cucina e gli imperdibili Campus.



Dedicati alla natura e ai suoi colori, i laboratori di Explora nascono per aggiungere alla visita un’esperienza creativa, per stimolare la scoperta e la socializzazione, coniugando in divertenti momenti arte, scienza e sperimentazione.



I due laboratori sono divisi in fasce d’età:



Cattura l’acqua: il laboratorio dedicato alla fascia d’età 3-5 anni, in cui piccoli scienziati vanno alla scoperta della capacità dei materiali di assorbire i liquidi. Attraverso un insieme di esperimenti, i piccoli scienziati possono avvicinarsi alla capacità di alcuni materiali di catturare e trattenere l’acqua; spugne, stoffe, carta e un po’ di colori per una scienza divertente e a portata di bambino;

Botanici in erba: il laboratorio dedicato alla fascia d’età 6-11 anni per avvicinarsi alla natura in modo divertente e creativo e approfondire in particolare il mondo delle foglie, stimolando la conoscenza di nuove nozioni e imparando a rispettare l’ambiente.



La visita ad Explora propone, inoltre, “Croissant salato: la geometria ha più gusto”, la nuova ricetta di Officina in Cucina per preparare prelibatezze a forma di mezzaluna della tradizione francese. I soffici croissant di farina integrale, farciti da prosciutto e formaggio filante, sono la ricetta giusta per unire alla gastronomia un approfondimento sulle forme geometriche, avvicinandosi così a concetti matematici semplici ma efficaci.



Scuola chiusa? Durante le vacanze di Pasqua è aperto il Campus di Explora: nei giorni del 29-30 Marzo e 3 Aprile, dalle 8.00 alle 16.30, è possibile partecipare a una o più giornate speciali nel museo tra giochi, laboratori e animazioni, coniugando creatività, manipolazione, educazione ambientale e divertimento, offrendo un’esperienza completa. Il Campus di Explora propone un modo diverso di visitare il museo valorizzando creatività, curiosità e abilità logiche.







Informazioni

Sede: Via Flamina 82, Roma

Date: 29-30-31 marzo e 1-3 aprile 2018

Orari e costi: http://www.mdbr.it/pasqua-2018 o al numero 06 3613776

Chiuso il 2 aprile