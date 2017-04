Pasqua 2017 al Luneur Park, il giardino delle meraviglie di Roma dentro la città fuori dal mondo. Dopo il grande successo della riapertura autunnale, che ha visto oltre 150.000 visitatori in poco più di 2 mesi, sono ripartiti a marzo tutti i Giochi e le Giostre del Luneur Park. Tutti i bambini possono nuovamente sfrecciare felici sul Brucomela, saltare su e giù sulla TorreFronda o duellare come moderni Samurai sul Banzai.

Gli Elfi della Principessa Keide stanno lucidando le loro armature e i Guardiani della Natura hanno già preparato tutto per i laboratori green nella Terra delle Farfalle. Nei giorni di Pasqua, le Magiche Civette che animano il Giardino delle Meraviglie hanno organizzato, per tutti i bambini, la più grande Caccia alle Uova dei Regni di Fabia.

L'appuntamento per i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta è alle 11.00 e alle 15.00 nel Luneur Park. Tutti i bambini che vorranno partecipare alla Caccia avranno a disposizione un'ora per cercare in tutto il Giardino delle Meraviglie le Uova nascoste e trovare i "Golden Ticket" inseriti all'interno. I 10 bambini che avranno trovato entro un'ora uno dei 10 Golden Ticket nascosti dentro 10 uova disseminate nel Parco - riceveranno un ''regalissimo pasquale'' messo a disposizione da Rocco Toys.

Il nuovo Luneur Park è il primo centro del divertimento e del tempo libero in Italia pensato per gli under 12 e per le loro famiglie, un luogo magico in cui tutta la famiglia può divertirsi in maniera spensierata, in cui la fantasia si sposa con i percorsi didattici, in cui l'adrenalina si unisce ad esperienze ambientali e sensoriali.