Pasolini sul Monte dei Cocci

Riproponiamo una iniziativa su Pier Paolo Pasolini che dal cima del Monte dei Cocci si è ispirato per scrivere "Le ceneri di Gramsci". Venerdi 17 marzo alle ore 14.30 siete invitati a "Come cani senza padroni" una passeggiata performativa di Tony Allotta, un piccolo viaggio urbano per raccontare Roma e sue magnifiche contraddizioni attraverso le parole ancora scandalose di Pierpaolo Pasolini. La struttura della passeggiata performativa è quella del dramma sacro medievale in cui ci si muove da una stazione all'altra guidati da Tony Allotta che come un traghettatore snocciola i versi de "Le ceneri di Gramsci" contestualizzandoli con il paesaggio urbano. Durante questa laica "via crucis" saremo accompagnati dal canto e l'organetto di Giorgia Frisardi. Un' esperienza totale che si compie attraverso un'azione concreta: camminare insieme. Naturalmente il tutto condotto dalla promotrice di questa petizione, Irene Ranaldi, che vi leggerà passi della sua ricerca pubblicata con la Franco Angeli "Testaccio da quartiere operaio a village della capitale". Per poter aprire il Monte dei Cocci è necessario formare un gruppo e chiedere al Comune l'autorizzazione per l'invio di un guardiano con le chiavi. Quindi è necessario prenotare. Se volete partecipate alla nostra passeggiata il contributo richiesto è di 15 euro a persona, la quota comprende il biglietto di ingresso al Monte da devolvere al Comune e la tessera annuale all'associazione culturale Ottavo Colle. PER PRENOTARSI SCRIVERE A iranaldi1973@gmail.com Vi chiediamo di arrivare alle ore 14.30 puntuali fuori al Bar Il seme e la Foglia in via Galvani 18 (QUINDI NON DAVANTI AL CANCELLO DEL MONTE!) per registrare i partecipanti e raccogliere le quote. Vi aspettiamo grazie