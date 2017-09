Nella Casa Museo “Franco Califano”, ad Ardea, sabato 30 settembre alle 19, a pochi giorni di distanza dalla nascita, la commemorazione dell’indimenticabile cantautore romano.

“Parole e musica ... appunti sull’anima” il titolo della nuova convention, organizzata come sempre dalla Trust Onlus Califano, in collaborazione con l’Associazione Filarmonica Città di Ardea e il patrocinio del Comune di Ardea, per celebrare la grandezza artistica e letteraria di un uomo che, con spontaneità e maestria, ha messo a nudo la sua anima, conquistando il cuore di tanti.

Secondo appuntamento per la Trust Onlus che dopo il successo della lectio magistralis del Prof.PierFranco Bruni, tenutasi lo scorso aprile, torna a invitare sul palco della Casa Museo ospiti d’eccezione e nomi illustri del giornalismo per analizzare e valutare testi e linguaggio della canzone di Califano.

Al tavolo dei relatori, questa volta, il Prof. Umberto Broccoli, scrittore autore e conduttore televisivo, il Dott. Giommaria Monti , giornalista e autore televisivo Rai e la sociologa e criminologa dott.sa Tonia Bardellino che, accompagnati dal commento musicale del maestro Alberto Laurenti, intraprenderanno un nuovo interessantissimo viaggio alla scoperta dell’altro volto dell’artista. Nella scaletta, messa a punto per la serata, anche l’inedito “Cantano l’amore” scritto e cantato da Laurenti con Califano.

“Quello che ci interessa – dichiara Antonello Mazzeo Responsabile della Trust Onlus, musicista e amico storico di Califano - è che la grandezza artistica e letteraria del Maestro , al quale sono e rimarrò legato da amicizia fraterna e profonda stima, non sia offuscata dalle cose giuste o sbagliate accadute nel corso della sua vita.

Il nostro obiettivo è che di lui si ricordi prima di tutto la bellezza delle sue canzoni e la musicalità di un linguaggio capace di toccare le corde dell’anima proprio perché scavava nella sua. Siamo alla seconda tappa di un viaggio lungo ed emozionante che ci auguriamo possa rendere giustizia prima che all’uomo a un grande artista. I nostri ringraziamenti vanno a tutti coloro i quali hanno collaborato anche questa volta alla realizzazione dell’iniziativa, impreziosendola con la loro presenza”.

La Casa Museo, da quest’anno nuova di sede, sarà aperta al pubblico e ai fan già dalle 17 del pomeriggio di sabato.

