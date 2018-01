"Parole e Canzoni" di e con Emiliano Ottaviani

Sabato 27 Gennaio ore 21:00, le "parole e canzoni" di Emiliano Ottaviani vanno in scena al Teatro Comunale di Pomezia (Via della Tecnica, 3).

Il teatro canzone ironico ed irriverente di Emiliano Ottaviani fatto di monologhi e canzoni, si fonde alla “rivisitazione” di brani storici di grandi cantautori come Giorgio Gaber, Domenico Modugno e Paolo Conte ed all’interpretazione di alcune poesie del celebre poeta romanesco Trilussa.

Un concerto/spettacolo dove canzone d’autore e teatralità si uniscono nel segno dell’umorismo e della leggerezza aprendo spunti di riflessione sul presente.

INGRESSO GRATUITO.

Info Comune di Pomezia: 06 911461



Con

Emiliano Ottaviani (parole, canzoni, chitarra e kazoo)

Simone Salerni (fagotto)

Paolo Monaldi (percussioni)

Maria Cristina Gionta (recitazione)

Marco De Riso (recitazione)

Emiliano Luccisano (recitazione)

Gallery