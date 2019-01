Parolacce sottovoce al Teatro Trastevere. Lo spettacolo dal titolo “Parolacce Sottovoce”, scritto da Yasmine Bouabid e interpretato da Eleonora Muzzi, Benedetta Cassio, Mauro Tiberi, Simona Vazzoler e Ethel Fanti Ciupi, andrà in scena presso il Teatro Trastevere come Evento Speciale esclusivamente nelle date del 29 e 30 gennaio.

Racconta la storia di Mariem (Eleonora Muzzi), adolescente figlia di immigrati musulmani, che vive nel silenzio e nei rigidi limiti imposti dalla famiglia finché non incontra Eva (Benedetta Cassio), compagna di liceo omosessuale e sregolata, che le mostrerà lati del mondo e di sé stessa che aveva sempre temuto di affrontare.

La vicenda trae ispirazione dalla vita personale dell’autrice, di origini italo-tunisine, che ha voluto raccontare una condizione di emarginazione che può portare alla solitudine o agli eccessi.

Il testo nasce nel 2017 all’interno di un laboratorio di drammaturgia, ed è parte, nel dicembre 2018, del progetto “Accoglienze!” vincitore dell’avviso pubblico “CULT! – L’Ottava Meraviglia” realizzato con il finanziamento di Roma Capitale – Municipio Roma VIII.



Lo spettacolo rappresenta l’abbattimento di muri culturali ed ideologici, l’incontro-scontro fra realtà diverse ed apparentemente inconciliabili: musulmani e occidentali, etero ed omosessuali, ribelli e silenti, giovani ed adulti. Questa rivoluzione viene significativamente raccontata attraverso il periodo dell’adolescenza, dove tutto appare amplificato ed è fondamentale trovare sé stessi.

L’amicizia tanto inaspettata quanto profonda fra Mariem ed Eva permette ad entrambe di scavalcare i propri limiti oltre i quali, inevitabilmente, le due ragazze si trovano a fare i conti con la propria autentica identità.

Parallelamente, le vicende familiari della protagonista raccontano di come i modelli imposti dai genitori possano mettere in discussione la voce dei figli e inconsapevolmente castrarne il potenziale.

I conflitti messi in gioco sono molteplici, inevitabilmente vicini a chiunque viva l’Italia di oggi, e non sempre si risolvono come vorremmo: in questo abbiamo voluto essere realisti. Uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che dimostra come culture e personalità tanto diverse possano comunicare ed imparare l’una dall’altra.

Con Parolacce Sottovoce appuntamento al Teatro Trastevere, Via Jacopa de’ Settesoli 3, 29 e 30 gennaio, martedì e mercoledì ore 21:00.





Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

prevista tessera associativa

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it #ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/#

https://twitter.com/teatrotrast



Ufficio Stampa:

Vania Lai vanialai1975@gmail.com 3388940447